Апетистим (Apetistim) (326432) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Апетистим инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: 100 г сиропа содержит сложный жидкий экстракт (1: 2) из: травы тысячелистника (Achillea millefolium L. herba), травы шандры обычной (Marrubium vulgare L. herba), листьев мелиссы (Melissae officinalis L. folium), плодов фенхеля (Foeniculum vulgare Mill., fructus) (3/2/3/2), экстрагент — вода очищенная — 15,0 г;
вспомогательные вещества: концентрат апельсиновый, натрия бензоат, сахароза, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: жидкость чайного цвета со сладко-горьким вкусом и своеобразным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Стимуляторы аппетита. Код АТС А15.
Фармакологические свойства
В состав сиропа входит экстракт лекарственных трав, содержащих горечи (трава шандры, листья мелиссы, трава тысячелистника) и плодов фенхеля, которые усиливают секрецию желудочного сока рефлекторным путем. Препарат этого типа обычно применяют при отсутствии аппетита.
Показания
Сироп Апетистим применяется при отсутствии аппетита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к вспомогательному веществу или к растениям семейства сложноцветных (Asteraceae).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Данных нет.
Особенности применения
Если симптомы усилятся или не прекратятся после 10 дней, следует рассмотреть вопрос об изменении лечения.
Пациенты с редкими генетическими расстройствами, связанными с непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы или недостаточностью сахарозы-изомальтазы, не должны принимать препарат.
Способ применения и дозы
Сироп принимают внутрь, примерно за полчаса до еды.
К упаковке прилагается мерный стаканчик, который облегчает дозировку. Дети в возрасте 3 — 6 лет — по 2,5 мл 2 раза в день (мерным стаканчиком или ½ чайной ложки);
дети в возрасте 6 — 18 лет — по 5 мл 2–3 раза в день (мерным стаканчиком или 1 чайная ложка);
взрослые — по 15 мл 3–4 раза в день (мерным стаканчиком или 1 столовая ложка).
Дети
При применении детям дозу сиропа следует разбавить в небольшом количестве слабого чая.
Побочные реакции
Побочные реакции представлены по системно-органной классификации MedDRA и частотой появления: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10), иногда (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 дo <1/1000); очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно ее определить на основании доступных данных).
Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани (аллергические кожные реакции) — частота неизвестна.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения (аллергические реакции со стороны дыхательной системы) — частота неизвестна.
Срок годности
3 года.
Условия хранения хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.
Флакон из цветного стекла, содержащий 125 г сиропа, с колпачком HDPE, с мерным стаканчиком в коробке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Вроцлавское предприятие лекарственных трав «Гербаполь» АО.