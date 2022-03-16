Сироп принимают внутрь, примерно за полчаса до еды.

К упаковке прилагается мерный стаканчик, который облегчает дозировку. Дети в возрасте 3 — 6 лет — по 2,5 мл 2 раза в день (мерным стаканчиком или ½ чайной ложки);

дети в возрасте 6 — 18 лет — по 5 мл 2–3 раза в день (мерным стаканчиком или 1 чайная ложка);

взрослые — по 15 мл 3–4 раза в день (мерным стаканчиком или 1 столовая ложка).