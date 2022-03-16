Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ АППЕТИТАпетистим (Apetistim)

Апетистим (Apetistim) (326432) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Аналоги
Апетистим (Apetistim)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Сироп
Вес
125 г
ATC-група
A15 СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ АППЕТИТ
Регистрационное удостоверение
UA/16160/01/01 от 16.03.2022

Апетистим инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 г сиропа содержит сложный жидкий экстракт (1: 2) из: травы тысячелистника (Achillea millefolium L. herba), травы шандры обычной (Marrubium vulgare L. herba), листьев мелиссы (Melissae officinalis L. folium), плодов фенхеля (Foeniculum vulgare Mill., fructus) (3/2/3/2), экстрагент — вода очищенная — 15,0 г;

вспомогательные вещества: концентрат апельсиновый, натрия бензоат, сахароза, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: жидкость чайного цвета со сладко-горьким вкусом и своеобразным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Стимуляторы аппетита. Код АТС А15.

Фармакологические свойства

В состав сиропа входит экстракт лекарственных трав, содержащих горечи (трава шандры, листья мелиссы, трава тысячелистника) и плодов фенхеля, которые усиливают секрецию желудочного сока рефлекторным путем. Препарат этого типа обычно применяют при отсутствии аппетита.

Показания

Сироп Апетистим применяется при отсутствии аппетита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к вспомогательному веществу или к растениям семейства сложноцветных (Asteraceae).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данных нет.

Особенности применения

Если симптомы усилятся или не прекратятся после 10 дней, следует рассмотреть вопрос об изменении лечения.

Пациенты с редкими генетическими расстройствами, связанными с непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы или недостаточностью сахарозы-изомальтазы, не должны принимать препарат.

Способ применения и дозы

Сироп принимают внутрь, примерно за полчаса до еды.

К упаковке прилагается мерный стаканчик, который облегчает дозировку. Дети в возрасте 3 — 6 лет — по 2,5 мл 2 раза в день (мерным стаканчиком или ½ чайной ложки);

дети в возрасте 6 — 18 лет — по 5 мл 2–3 раза в день (мерным стаканчиком или 1 чайная ложка);

взрослые  по 15 мл 3–4 раза в день (мерным стаканчиком или 1 столовая ложка).

Дети

При применении детям дозу сиропа следует разбавить в небольшом количестве слабого чая.

Побочные реакции

Побочные реакции представлены по системно-органной классификации MedDRA и частотой появления: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10), иногда (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 дo <1/1000); очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно ее определить на основании доступных данных).

Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани (аллергические кожные реакции) — частота неизвестна.

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения (аллергические реакции со стороны дыхательной системы) — частота неизвестна.

Срок годности

3 года.

Условия хранения хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Флакон из цветного стекла, содержащий 125 г сиропа, с колпачком HDPE, с мерным стаканчиком в коробке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Вроцлавское предприятие лекарственных трав «Гербаполь» АО.