Грипаут Горячий напиток (Gripout Hot drink) (325998) - инструкция по применению ATC-классификация
Грипаут Горячий напиток инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: парацетамол, фенирамина малеат, фенилэфрина гидрохлорид, аскорбиновая кислота;
1 пакетик 6 г содержит: парацетамола 500 мг, фенирамина малеата 25 мг, фенилэфрина гидрохлорида 10 мг, аскорбиновой кислоты 200 мг;
вспомогательные вещества: сахароза, натрия цитрат, кислота винная, аспартам (Е 951), кислота лимонная безводная, лимонная эссенция, краситель хинолиновый желтый (Е 104).
Лекарственная форма
Порошок для орального раствора.
Основные физико-химические свойства: гранулированный сыпучий порошок — смесь белых, бледно-желтых и/или желтых гранул разного размера со вкусом и запахом лимона.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики. Анилиды. Парацетамол, комбинации без психолептиков.
Код АТС N02B E51.
Фармакологические свойства
Препарат является сбалансированной комбинацией четырех компонентов. Парацетамол оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и слабое противовоспалительное действие. Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов и влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе. Фенирамина малеат — противоаллергическое средство, блокатор Н1-рецепторов. Уменьшает заложенность носа, выделения слизи из носовых ходов, слизетечение, чихание.
Фенилэфрина гидрохлорид симпатомиметический аминофиллин, что вызывает сужение кровеносных сосудов путем стимуляции α-адренорецепторов, расположенных на посткапиллярных сосудах и кавернозно-венозных синусах слизистой оболочки носа. Эти рецепторы стимулируются непосредственно путем связывания с фенилэфрином или норэпинефрином, который высвобождается из симпатомиметической нерва в ответ на действие фенилэфрина. Сужение кровеносных сосудов снижает кровенаполнение слизистой оболочки носоглотки, чем вызывает долговременное уменьшение ее отека. Оказывает незначительное стимулирующее влияние на ЦНС.
Аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином, потребность в котором возрастает при лихорадке и гриппе. Действует как антиоксидант и слабый иммуностимулятор.
Показания
симптоматическое лечение острых респираторных инфекций и гриппа:
- повышенной температуры тела,
- головной боли,
- заложенности носа,
- насморка,
- боли и ломоты в мышцах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, глутатионредуктазы, алкоголизм, заболевания крови, выраженная анемия, лейкопения, тромбоз, тромбофлебит, состояния, сопровождающиеся повышенной возбудимостью; нарушение сна; тяжелая артериальная гипертензия; органические заболевания сердечно-сосудистой системы, редкие наследственные состояния интолерантности к фруктозе, нарушение всасывания глюкозы-галактозы или недостаточность сахарозы-изомальтозы при тяжелой артериальной гипертензии, декомпенсированная сердечная недостаточность, нарушения сердечной проводимости, тяжелый атеросклероз, склонность к спазму сосудов, ишемическая болезнь сердца, глаукома , особенно закрытоугольная. Период беременности и кормления грудью.
Препарат противопоказан пациентам пожилого возраста; при эпилепсии, гипертиреозе, остром панкреатите, гипертрофии предстательной железы, обструкции шейки мочевого пузыря, тяжелых формах сахарного диабета. Не применять одновременно с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и в течение 2 недель после отмены ингибиторов МАО. Противопоказано пациентам, принимающим трициклические антидепрессанты или блокаторы β-адренорецепторов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться метоклопрамидом и домперидоном и уменьшаться холестирамином. Антациды и пища уменьшают абсорбцию парацетамола. Антикоагулянтный эффект варфарина и других кумаринов может усиливаться при одновременном длительном регулярном ежедневном применении парацетамола с повышением риска кровотечения. Барбитураты уменьшают жаропонижающий эффект парацетамола.
Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое воздействие парацетамола на печень вследствие повышения степени превращения препарата на гепатотоксические метаболиты. При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние препаратов на печень. Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск гепатотоксичности.
Парацетамол снижает эффективность диуретиков.
Аскорбиновая кислота усиливает всасывание пенициллина, уменьшает действие гепарина и антикоагулянтов непрямого действия. При одновременном применении с салицилатами увеличивается риск развития кристаллурии.
Антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические препараты, фенотиазиновые производные повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров.
Глюкокортикоиды увеличивают риск развития глаукомы.
Абсорбция аскорбиновой кислоты снижается при одновременном применении пероральных контрацептивов, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья. Аскорбиновая кислота при пероральном приеме повышает абсорбцию пенициллина, железа, снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами. Одновременный прием аскорбиновой кислоты и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения.
Аскорбиновую кислоту можно принимать только через 2 часа после инъекции дефероксамина. Длительный прием больших доз у лиц, которые лечатся дисульфирамом, тормозит реакцию дисульфирам-алкоголь. Большие дозы препарата уменьшают эффективность трициклических антидепрессантов.
При одновременном применении с алкоголем может усиливаться сонливость. В связи с содержанием фенирамина усиливается действие препаратов, угнетающих ЦНС (снотворных средств, анестетиков, барбитуратов, транквилизаторов, наркотических анальгетиков, а также этанола).
Фенирамин может подавлять действие антикоагулянтов и взаимодействовать с прогестероном, резерпином, тиазидными диуретиками. Одновременное применение контрацептивов может привести к снижению эффективности антигистаминного компонента препарата.
Фенилэфрин, который входит в состав препарата Грипаут Горячий Напиток, несовместим с симпатомиметиками и ингибиторами МАО в связи с риском увеличения артериального давления, негативного влияния на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему.
Особенности применения
Осторожно применяют больным с нарушением функции печени, пищеварительного тракта и почек, с доброкачественной гипербилирубинемией, задержкой мочи, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, продуктивным кашлем. При длительном применении препарата необходим контроль периферической крови и функционального состояния печени (1 раз в 10 дней).
У чувствительных пациентов даже маленькие дозы могут вызвать бессонницу, головокружение, учащенное сердцебиение, тремор или сердечную аритмию. В случае возникновения вышеупомянутых симптомов следует прекратить применение препарата.
Во время применения препарата нельзя употреблять алкоголь!
Во время лечения не следует употреблять седативные препараты (особенно барбитураты), повышающие седативное действие антигистаминного компонента препарата (фенирамина малеата).
В случае если заболевание вызвано бактериальной инфекцией, рекомендуется одновременное лечение антибиотиками. В случае если на фоне применения препарата Грипаут Горячий Напиток произошел гемолиз эритроцитов или лекарственная гемолитическая анемия, препарат немедленно отменяют.
Способ применения и дозы
Содержимое пакетика растворить в стакане горячей воды (не кипятка) и выпить. Прием препарата можно повторять каждые 3–4 часа, но не более 3 пакетиков в сутки. Максимальный срок применения без консультации врача — 3 дня, дальнейший прием — по рекомендации врача.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 14 лет.
Побочные реакции
Со стороны кожи и ее производных: усиленное потоотделение, сыпь, зуд, крапивница, мультиформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны иммунной системы: в единичных случаях — анафилактический шок, ангионевротический отек. Неврологические расстройства: сонливость, общая слабость, головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, озабоченность, чувство страха, раздражительность, нарушение сна, бессонница, спутанность сознания, депрессивные состояния, тремор, эпилептические припадки, дискинезия, ощущение покалывания и тяжести в конечностях, шум в ушах.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения и аккомодации, повышение внутриглазного давления.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, сухость во рту, дискомфорт и боль в эпигастральной области, гиперсаливация, снижение аппетита, повышение активности печеночных ферментов, гепатонекроз (при применении высоких доз), изжога, диарея.
Со стороны органов кроветворения: анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия, гемолитическая анемия. При длительном применении в высоких дозах — апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения.
Со стороны мочевыделительной системы: при применении высоких доз — нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, папиллярный некроз), нарушение мочеиспускания, особенно у пациентов с гипертрофией предстательной железы, кристаллурия, образование уратных и оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, тахикардия или рефлекторная брадикардия, одышка, боли в области сердца, аритмия.
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, гипергликемия, глюкозурия.
Метаболические изменения: нарушение обмена цинка и меди.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 6 г в пакетике. По 10 пакетиков в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ФДС Лимитед.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Плот № Б-8, МИДС, Индастриал Эриа, Валуджи, 431136, Дист. Аурангабад, Индия.