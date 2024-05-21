Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за областью вокруг глазSVR топиалис пальпебрал крем для век (SVR topialyse palpebral eye cream) SVR топиалис пальпебрал крем для век (SVR topialyse palpebral eye cream) (323560) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 606,32 грн Без рецепта 1 шт от 606,32 грн В наличии в 29 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lab. SVR Объем 15 мл Косметические средства 1.3. Средства по уходу за областью вокруг глаз