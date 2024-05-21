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SVR топиалис пальпебрал крем для век (SVR topialyse palpebral eye cream) (323560) - инструкция по применению Косметические средства

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SVR топиалис пальпебрал крем для век (SVR topialyse palpebral eye cream)
Цена в городе Киев
от 606,32 грн
Без рецепта
1 шт от 606,32 грн
В наличии в 29 аптеках
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Производитель
Объем
15 мл
Косметические средства
1.3. Средства по уходу за областью вокруг глаз