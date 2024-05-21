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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонSVR сенсифин очищающая мицеллярная вода (SVR sensifine cleansing micellar water)

SVR сенсифин очищающая мицеллярная вода (SVR sensifine cleansing micellar water) (323545) - инструкция по применению Косметические средства

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SVR сенсифин очищающая мицеллярная вода (SVR sensifine cleansing micellar water)
Цена в городе Киев
от 371,60 грн
Без рецепта
1 шт от 371,60 грн
В наличии в 25 аптеках
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Производитель
Объем
200 мл
Косметические средства
1.2. Термальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьон