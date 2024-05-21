Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногSVR ксериаль 30 крем кераторегулирующий для сухой кожи стоп SVR ксериаль 30 крем кераторегулирующий для сухой кожи стоп (323539) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 430,00 грн Без рецепта 1 шт от 430,00 грн В наличии в 53 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lab. SVR Объем 50 мл Косметические средства 2.2. Средства по уходу за кожей ног