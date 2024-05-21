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SVR ксериаль 30 крем кераторегулирующий для сухой кожи стоп (323539) - инструкция по применению Косметические средства

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SVR ксериаль 30 крем кераторегулирующий для сухой кожи стоп
Цена в городе Киев
от 430,00 грн
Без рецепта
1 шт от 430,00 грн
В наличии в 53 аптеках
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Производитель
Объем
50 мл
Косметические средства
2.2. Средства по уходу за кожей ног