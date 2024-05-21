Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаSVR физиопюр очищающий гель (SVR physiopure cleansing gel) SVR физиопюр очищающий гель (SVR physiopure cleansing gel) (323530) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 497,78 грн Без рецепта 1 шт от 497,78 грн В наличии в 33 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lab. SVR Объем 200 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица