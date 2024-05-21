Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеSVR гидральян легкий увлажняющий крем SVR гидральян легкий увлажняющий крем (323525) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 603,75 грн Без рецепта 1 шт от 603,75 грн В наличии в 17 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Lab. SVR Объем 40 мл Косметические средства 1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте