Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ сбор трав Домашний доктор (Lip balm collection of herbs home doctor) Бальзам для губ сбор трав Домашний доктор (Lip balm collection of herbs home doctor) (323315) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа Вес 3.6 г Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами