БАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЕТСКИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ (BALM MINTALON BABY SKIN RENEWAL) (323150) - инструкция по применению Косметические средства
БАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЕТСКИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ инструкция по применению
Состав
Масло топленое сливочное, масло зародышей пшеницы, масло герани, облепиховое масло, терпеновое масло, вазелиновое масло, прополис, мумие, мед натуральный, лецитин, живица сосновая, камфора, витамин Е, дёготь березовый.
Показания
- при опрелостях;
- для обработки трещин сосков при грудном вскармливании;
- для увлажнения, смягчения и стимуляции питания кожи;
- при раздражении, покраснении и сухости кожи;
- при воспалительных процессах;
- при укусах животных и насекомых;
- при раневых повреждениях любого типа;
- при термических повреждениях (ожоги и обморожения)
- при гематомах;
для предотвращения вредного воздействия природных факторов (ветра, прямых солнечных лучей, низких температур).
Способ применения
Бальзам предназначен для внешнего использования. Бальзам обильно нанести на поврежденную поверхность и вокруг нее, покрыть повязкой с изолирующей пленкой, которая предотвращает всасывание бальзама в повязку. Повторить нанесение 1–2 раза в день. При длительном применении следует 1 час в день держать обработанный участок кожи открытым, без повязки. Частота нанесения бальзама и длительность применения зависит от размера повреждения. Эффективность действия бальзама зависит от скорости и продолжительности его использования.
Срок годности
3 года
Упаковка
По 30 г в тубе. По 1 тубе в пачке.
Условия хранения
Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте при температуре от — 0°С до + 25°С. Избегать попадания прямого солнечного света.
ТУ У 20.4–33900847–001: 2012