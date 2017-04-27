БАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ (BALSAM MINTALON FOR RESTORING SKIN) (323149) - инструкция по применению Косметические средства
- Инструкция
БАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ инструкция по применению
Состав
Масло сливочное топленое, прополис, мумиё, масло облепиховое, масло зародышей пшеницы, мёд натуральный, масло герани, масло терпеновое, масло вазелиновое, лецитин, живица сосновая, дёготь березовый, камфора, витамин Е.
Показания
- раны, механические повреждения поверхности тела, синяки;
- термические повреждения (ожоги и обморожения)
- воспаление и гнойные процессы;
- пролежни;
- опрелости;
- укусы животных и насекомых;
- сухость и трещины кожи;
- раздражение кожи;
- профилактика негативного воздействия мороза, солнца, ветра;
- увлажнение и нормализация питания кожи.
Способ применения
Бальзам предназначен для наружного использования. Бальзам обильно нанести на поврежденную поверхность и вокруг нее, покрыть повязкой с изолирующей пленкой, которая предотвращает всасывание бальзама в повязку. Повторить нанесение 1–2 раза в день. При длительном применении следует 1 час в день держать обработанный участок кожи открытым, без повязки. Частота нанесения бальзама и длительность применения зависит от размера повреждения. Эффективность действия бальзама зависит от скорости и продолжительности его использования.
Срок годности
3 года
Упаковка
По 30 г в тубе. По 1 тубе в пачке.
Условия хранения
Хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте при температуре от — 0°С до + 25°С. Избегать попадания прямого солнечного света.
ТУ У 20.4–33900847–001: 2012