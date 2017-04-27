Бальзам предназначен для наружного использования. Бальзам обильно нанести на поврежденную поверхность и вокруг нее, покрыть повязкой с изолирующей пленкой, которая предотвращает всасывание бальзама в повязку. Повторить нанесение 1–2 раза в день. При длительном применении следует 1 час в день держать обработанный участок кожи открытым, без повязки. Частота нанесения бальзама и длительность применения зависит от размера повреждения. Эффективность действия бальзама зависит от скорости и продолжительности его использования.