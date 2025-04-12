Еврофаст гель (Eurofast gel)
Еврофаст гель инструкция по применению
Состав
активные вещества: экстракт перца масляный, экстракт живокоста, метилсалицилат, димексид, масло терпентиновое, эфирное масло можжевельника, шунгит;
вспомогательные вещества: вода, обогащённая нанокластерами серебра, масло вазелиновое, глицерин, Твин 80, карбопол, щёлочь, ментол, лидокаин, нипагин.
Противопоказания
Не применять при повышенной чувствительности к какому-либо компоненту. Не наносить на раздражённую или поврежденную кожу. При возникновении симптомов повышенной чувствительности использование геля следует прекратить. Гель не рекомендуется применять детям до 12 лет.
Способ применения
Наносить на проблемный участок кожи 1–2 г геля (полоску 1–2 см в зависимости от площади повреждённого участка) 3 раза в сутки, втирая массажными движениями. Длительность использования не должна превышать 2 недели.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в прохладном и сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.
Упаковка
Гель в тубе 50 мл в картонной коробке.
Форма выпуска
Гель для наружного использования.
Производитель
ЧП «ВТФ АЛЬЯНС», Украина, 61057, г. Харьков, ул. Гражданская, 25.