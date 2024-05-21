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Анре маг (Anre mag) (305396) - инструкция по применению Диетические добавки

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Анре маг (Anre mag)
Цена в городе Киев
от 55,00 грн
Без рецепта
20 шт, 1,2 г от 55,00 грн 20 шт, 1,2 г от 45,00 грн 20 шт, 1,2 г от 45,00 грн 20 шт, 1,2 г Нет в наличии
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В наличии в 61 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
1,2 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ