Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТАнре маг (Anre mag) Анре маг (Anre mag) (305396) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 55,00 грн Без рецепта 20 шт, 1,2 г от 55,00 грн 20 шт, 1,2 г от 45,00 грн 20 шт, 1,2 г от 45,00 грн 20 шт, 1,2 г Нет в наличии Больше +1 В наличии в 61 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Стома Форма выпуска Таблетки Дозировка 1,2 г Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ