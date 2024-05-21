Глюцемедин® является сбалансированным комплексом, в состав которого входят стандартизированные натуральные растительные экстракты, проявляющие положительные свойства в отношении влияния на метаболические процессы в поджелудочной железе и печени и способствуют нормализации уровня глюкозы в крови.

Экстракт листьев джимнемы (Gymnema Sylvestre) содержит ряд активных веществ, влияющих на метаболизм глюкозы: гликозиды (гимнемозиды), джимнемовую кислоту (способствует снижению поступления глюкозы из кишечника в кровяное русло) и гурмарин (воздействует на соответствующие рецепторы и снижает вкусовые ощущения, что оказывает положительное влияние при нарушениях углеводного обмена при сахарном диабете II типа). Джимнема используется как гипогликемическое средство, которое угнетает всасывание глюкозы и жирных кислот из кишечника в кровяное русло и снижает риск возникновения сосудистых осложнений при сахарном диабете I и II типа. Джимнема способствует повышению гипогликемического эффекта при применении противодиабетических средств. Клинически доказана эффективность использования джимнемы при сахарном диабете.

Экстракт листьев банаба (Lagerstroemia speciosa) содержит коросолиевую кислоту и галловые кислоты, которые достоверно способствуют снижению уровня глюкозы и ХС в крови, расщеплению жиров, о чем свидетельствуют клинические исследования, проведенные в специализированных клиниках. Этим объясняются антигипертензивное, противовоспалительное и антиоксидантное свойства, которые играют важную роль в улучшении качества жизни больных сахарным диабетом II типа. Компоненты, входящие в состав экстракта банаба, способствуют повышению чувствительности тканей к инсулину и уменьшению избыточной массы тела. Банаба используется при диетическом питании лиц с избыточной массой тела и больных сахарным диабетом для предотвращения развития осложнений и нормализации метаболизма глюкозы.

Экстракт горькой дыни (Momordica charantia) является дополнительным источником гликозидов, аминокислот, сапонинов (харантин), алкалоидов, редуцирующих сахаров, растительных жиров и свободных кислот, которые могут способствовать безопасному снижению уровня глюкозы и ХС в крови у больных сахарным диабетом, стимуляции секреции инсулина поджелудочной железой, уменьшению всасывания глюкозы в кишечнике, а также увеличению поглощения и утилизации глюкозы в периферических тканях. Харантин, который входит в состав экстракта плодов горькой дыни, проявляет инсулиноподобные свойства, способствуя проникновению глюкозы в клетки. Клинические исследования доказали снижение уровня глюкозы и стимуляцию продукции инсулина клетками поджелудочной железы. Momordica charantia положительно влияет на углеводный и липидный обмены, способствует регенерации клеток в поджелудочной железе.

Согласно данным научных исследований, экстракты, входящие в состав Глюцемедин®, по гипогликемической активности могут быть сравнимы с химическими сахароснижающими средствами (глибенкламидами) и отличаются при этом значительно более высоким профилем безопасности, более низким риском развития факторов сердечно-сосудистых осложнений.