информация о взаимодействии с другими диетическими либо пищевыми добавками, а также лекарственными средствами отсутствует. Тем не менее Bifidobacterium infantis 35624™ представляет собой бактериальный штамм, следовательно, на фоне антибактериальной терапии его использование может быть неэффективным.

Необходима консультация врача перед употреблением Альфлорекса, в том числе в случае наличия патологии в хронической либо тяжелой форме, а также чтобы убедиться в правильности выбора или для выяснения возможности сочетания Альфлорекса с лекарственными препаратами либо другими диетическими добавками.