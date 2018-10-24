Альфлорекс™ (Alflorex™) (305371) - инструкция по применению Диетические добавки
Альфлорекс инструкция по применению
Характеристика
кишечник человека содержит около 100 млрд различных микроорганизмов — бактерий и грибов, существующих во взаимосвязи и кооперации друг с другом и организмом хозяина. Совокупность всех микроорганизмов кишечника называется кишечной микрофлорой (микробиотой).
Установлено влияние кишечной микробиоты на состояние здоровья организма человека, в частности функционирование ЖКТ. При воздействии разнообразных причин возможно нарушение качественного и/или количественного состава нормальной кишечной микробиоты с развитием дисбаланса (дисбиоза кишечника) и, соответственно, нарушением работы пищеварительного тракта. Использование в соответствующем количестве определенных микроорганизмов, в частности штамма Бифидобактериум инфантис 35624™, который содержится в Альфлорексе, может помочь сбалансировать микрофлору.
Бифидобактериум инфантис 35624™ благоприятствует функционированию нормальной кишечной микробиоты и поддерживает восстановление нарушенного равновесия микроорганизмов в кишечнике. Это, в свой черед, способствует уменьшению дискомфорта в брюшной полости, вздутия, улучшает характеристики стула.
Рекомендации по употреблению
Альфлорекс представляет собой диетическую добавку к рациону питания в качестве дополнительного источника микроорганизмов Бифидобактериум инфантис 35624™, которые способствуют восстановлению нормальной кишечной микробиоты. С целью улучшения функционирования кишечника рекомендовано употребление 1 капсулы Альфлорекс в сутки (запить стаканом воды) в течение 4 нед. При необходимости продолжить употребление диетической добавки следует проконсультироваться с врачом. В первые недели употребления Альфлорекса возможно появление преходящих несущественных вариаций функционирования кишечника — это период адаптации. Важно продолжить дальнейшее употребление диетической добавки.
Эффект Бифидобактериум инфантис 35624™ быстро снижается по окончании употребления, что увеличивает важность регулярного, без пропусков, использования добавки.
Перед употреблением необходима консультация врача.
Побочные эффекты
не отмечено.
Особые указания
меры предосторожности: детский возраст, период беременности, а также кормления грудью, индивидуальная гиперчувствительность к составляющим диетической добавки. Рекомендуемую суточную дозу превышать недопустимо. Не заменяет сбалансированного и разнообразного рациона питания, а также соблюдения здорового образа жизни.
Взаимодействия
информация о взаимодействии с другими диетическими либо пищевыми добавками, а также лекарственными средствами отсутствует. Тем не менее Bifidobacterium infantis 35624™ представляет собой бактериальный штамм, следовательно, на фоне антибактериальной терапии его использование может быть неэффективным.
Необходима консультация врача перед употреблением Альфлорекса, в том числе в случае наличия патологии в хронической либо тяжелой форме, а также чтобы убедиться в правильности выбора или для выяснения возможности сочетания Альфлорекса с лекарственными препаратами либо другими диетическими добавками.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре ≤25 °C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, недоступном для детей. Не хранить в холодильнике.
Отчет по результатам работ санитарно-эпидемиологической оценки № 8/3550 от 24.10.2018 г.