Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаДжойнт кеа (Joint care) Джойнт кеа (Joint care) (305367) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 221,86 грн Без рецепта 20 шт от 221,86 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Медхауз Свис Гмбх Форма выпуска Таблетки шипучие Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата