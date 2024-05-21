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Джойнт кеа (Joint care) (305367) - инструкция по применению Диетические добавки

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Джойнт кеа (Joint care)
Цена в городе Киев
от 221,86 грн
Без рецепта
20 шт от 221,86 грн
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки шипучие
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата