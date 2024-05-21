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Гамма комбо (Gamma combo) (305360) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гамма комбо (Gamma combo)
Цена в городе Киев
от 100,81 грн
Без рецепта
1 шт от 100,81 грн
В наличии в 59 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Комби-упаковка
Количество штук в упаковке
1 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания

Гамма комбо инструкция по применению

Состав

(5 мл): базилик (Ocimum sanctum) — 200 мг, листья адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 200 мг, корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 200 мг, плоды терминалии белерики (Terminalia belerica) — 100 мг, корневище куркумы длинной (Curcuma longa) — 75 мг, плоды перца черного (Piper nigrum) — 50 мг, корневище имбиря (Zingiber officinale) — 50 мг, плоды перца длинного (Piper longum) — 50 мг, плоды перца кубеба (Piper cubeba) — 50 мг, плоды зизифуса (Zizyphus sativa) — 50 мг, галлы фисташек (Pistacia integerrima) — 50 мг, корни гедихиума колосистого (Hedychium spicatum) — 50 мг, аммония хёлорид (Ammonium chloride) — 5 мг;

вспомогательные вещества:

ментол, сахар, сорбитол, натрия бензоат (E211), масло базилика, вода очищенная.

(1 леденец): экстракты перца длинного (Piper longum) — 25 мг, альпинии галанга (Alpinia galanga) — 20 мг, солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 20 мг, имбиря (Zingiber officinale) — 10 мг, эмблики лекарственной (Emblica officinalis) — 10 мг, мяты луговой (Mentha arvensis) — 7 мг, базилика (Ocimum sanctum) — 5 мг, адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 5 мг;

вспомогательные вещества:

кислота лимонная безводная, сахар, глюкоза жидкая, краситель тартразин, ароматизатор мёда, ароматизатор лимона, вода очищенная.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 2 лет, беременность и период кормления грудью.

Не рекомендуется принимать беременным, кормящим женщинам, детям до 6 лет и при индивидуальной чувствительности к компонентам продукта.

Способ применения

Принимать после еды, предварительно хорошо взболтать.

Дети от 2 до 6 лет — 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза в день.

Дети от 6 до 12 лет — 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в день.

Дети от 12 лет и взрослым — 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в день.

Форма выпуска

растительный сироп во флаконах по 100 мл.

леденцы по 2,5 г, упакованные по 18 шт.

 на 100 гна 1 леденец
Энергетическая ценность продукта
Калорийность392,00 ккал
(1638,56 кДж)		9,8 ккал
(40,96 кДж)
Пищевая ценность продукта
белки0 г0 г
жиры0 г0 г
углеводы98,00 г2,45 г

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке производителя.

Срок годности

3 года от даты изготовления.

 на 100 млна 2,5 мл (порцию)на 5 мл (порцию)на 10 мл (порцию)
Энергетическая ценность продукта
Калорийность268,00 ккал
(1120,24 кДж)		6,7 ккал
(28,01 кДж)		13,4 ккал
(56,01 кДж)		26,80 ккал
(112,02 кДж)
Питательная ценность продукта
белки0 г0 г0 г0 г
жиры0 г0 г0 г0 г
углеводы67,00 г1,675 г3,35 г6,70 г

Расчет произведен на одну порцию. Во время приёма сиропа 3 раза в день, необходимые данные умножить в соответствии с дозировкой.

3 года от даты изготовления.

Производитель

«Ананта Медикеар Лимитед»,

юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +91 1147050531;

адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

«Ананта Медикеар Лимитед»,

юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +91 1147050531;

адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

ГАММА КОМБО
ГАММА КОМБО комби-упаковка (сироп+леденцы), №1
от 100,81 грн
В наличии в 59 аптеках
Цены в аптеках
ГАММА КОМБО
ГАММА КОМБО комби-упаковка (сироп+леденцы), №1
от 100,81 грн
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