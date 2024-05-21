Гамма комбо (Gamma combo) (305360) - инструкция по применению Диетические добавки
Гамма комбо инструкция по применению
Состав
(5 мл): базилик (Ocimum sanctum) — 200 мг, листья адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 200 мг, корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 200 мг, плоды терминалии белерики (Terminalia belerica) — 100 мг, корневище куркумы длинной (Curcuma longa) — 75 мг, плоды перца черного (Piper nigrum) — 50 мг, корневище имбиря (Zingiber officinale) — 50 мг, плоды перца длинного (Piper longum) — 50 мг, плоды перца кубеба (Piper cubeba) — 50 мг, плоды зизифуса (Zizyphus sativa) — 50 мг, галлы фисташек (Pistacia integerrima) — 50 мг, корни гедихиума колосистого (Hedychium spicatum) — 50 мг, аммония хёлорид (Ammonium chloride) — 5 мг;
вспомогательные вещества:
ментол, сахар, сорбитол, натрия бензоат (E211), масло базилика, вода очищенная.
(1 леденец): экстракты перца длинного (Piper longum) — 25 мг, альпинии галанга (Alpinia galanga) — 20 мг, солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 20 мг, имбиря (Zingiber officinale) — 10 мг, эмблики лекарственной (Emblica officinalis) — 10 мг, мяты луговой (Mentha arvensis) — 7 мг, базилика (Ocimum sanctum) — 5 мг, адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 5 мг;
вспомогательные вещества:
кислота лимонная безводная, сахар, глюкоза жидкая, краситель тартразин, ароматизатор мёда, ароматизатор лимона, вода очищенная.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 2 лет, беременность и период кормления грудью.
Не рекомендуется принимать беременным, кормящим женщинам, детям до 6 лет и при индивидуальной чувствительности к компонентам продукта.
Способ применения
Принимать после еды, предварительно хорошо взболтать.
Дети от 2 до 6 лет — 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза в день.
Дети от 6 до 12 лет — 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в день.
Дети от 12 лет и взрослым — 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в день.
Форма выпуска
растительный сироп во флаконах по 100 мл.
леденцы по 2,5 г, упакованные по 18 шт.
|на 100 г
|на 1 леденец
|Энергетическая ценность продукта
|Калорийность
|392,00 ккал
(1638,56 кДж)
|9,8 ккал
(40,96 кДж)
|Пищевая ценность продукта
|белки
|0 г
|0 г
|жиры
|0 г
|0 г
|углеводы
|98,00 г
|2,45 г
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке производителя.
Срок годности
3 года от даты изготовления.
|на 100 мл
|на 2,5 мл (порцию)
|на 5 мл (порцию)
|на 10 мл (порцию)
|Энергетическая ценность продукта
|Калорийность
|268,00 ккал
(1120,24 кДж)
|6,7 ккал
(28,01 кДж)
|13,4 ккал
(56,01 кДж)
|26,80 ккал
(112,02 кДж)
|Питательная ценность продукта
|белки
|0 г
|0 г
|0 г
|0 г
|жиры
|0 г
|0 г
|0 г
|0 г
|углеводы
|67,00 г
|1,675 г
|3,35 г
|6,70 г
Расчет произведен на одну порцию. Во время приёма сиропа 3 раза в день, необходимые данные умножить в соответствии с дозировкой.
3 года от даты изготовления.
Производитель
«Ананта Медикеар Лимитед»,
юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +91 1147050531;
адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.
«Ананта Медикеар Лимитед»,
юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +91 1147050531;
адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.