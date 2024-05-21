Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в сухом, защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке производителя.