Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовДепапилин (Depapilin) Депапилин (Depapilin) (305355) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 863,59 грн Без рецепта 60 шт, 420 мг от 863,59 грн 30 шт, 420 мг от 433,01 грн В наличии в 591 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Озимук Фарм Форма выпуска Капсулы Дозировка 420 мг Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов