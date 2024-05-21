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Депапилин (Depapilin) (305355) - инструкция по применению Диетические добавки

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Депапилин (Depapilin)
Цена в городе Киев
от 863,59 грн
Без рецепта
60 шт, 420 мг от 863,59 грн 30 шт, 420 мг от 433,01 грн
В наличии в 591 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
420 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов