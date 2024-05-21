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Витайф (Vitife) (305354) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витайф (Vitife)
Цена в городе Киев
от 281,04 грн
Без рецепта
30 шт, 270 мг от 281,04 грн 30 шт, 320 мг от 322,29 грн
В наличии в 161 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
270 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения