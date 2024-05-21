Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для нормализации функции зренияВитайф (Vitife) Витайф (Vitife) (305354) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 281,04 грн Без рецепта 30 шт, 270 мг от 281,04 грн 30 шт, 320 мг от 322,29 грн В наличии в 161 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Бовиос Фарм Форма выпуска Капсулы Дозировка 270 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения