Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектомБангшил (Bangshil) Бангшил (Bangshil) (305327) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 388,00 грн Без рецепта 100 шт от 388,00 грн В наличии в 126 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ОРГАНИК ПРОДАКТС УКРАИНА Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 100 шт. Диетические добавки 10.1. Диетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом