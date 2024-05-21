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Бангшил (Bangshil) (305327) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бангшил (Bangshil)
Цена в городе Киев
от 388,00 грн
Без рецепта
100 шт от 388,00 грн
В наличии в 126 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
100 шт.
Диетические добавки
10.1. Диетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом