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Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного
Пентавен фаст 500 (Pentaven fast 500)
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от
447,50
грн
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Характеристики
Производитель
PharmaSuisse Lab.
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
447,50
грн
в 5 аптеках других городов
Найти в аптеках
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