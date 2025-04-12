Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного

Пентавен фаст 500 (Pentaven fast 500)

PENTAVEN® FAST 500 таблетки №20
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 447,50 грн
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Характеристики
Производитель
PharmaSuisse Lab.
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки