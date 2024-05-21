Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепактив (Gepaktiv) Гепактив (Gepaktiv) (305280) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт, 100 мг Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Здравофарм Форма выпуска Ультракап Дозировка 100 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря