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Гепактив (Gepaktiv) (305280) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гепактив (Gepaktiv)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт, 100 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Ультракап
Дозировка
100 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря