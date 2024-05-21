Визилотон комплекс сочетает в себе три категории питательных веществ: каротиноиды (зеаксантин и лютеин), омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины Е, С и микроэлементы (цинк и медь), польза которых для организма человека является обоснованной в научной литературе. Ниже приведено более детальное описание свойств классов веществ и самых веществ, входящих в состав Визилотон комплекс.

Антиоксиданты. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, ускоряющими старение и разрушение клеток. Они могут способствовать высвобождению свободных радикалов и тем самым обеспечивать защиту от старения сетчатки и макулы. Свободные радикалы — это молекулы, образующиеся в процессе метаболизма клеток. Избыток свободных радикалов может иметь токсическое действие и вызывать повреждения в структуре липидов, белков и ДНК, что приводит к ухудшению функций клеток. В нормальных физиологических условиях образование свободных радикалов подавляется защитной системой, в которой важную роль играют антиоксиданты. При старении или у людей с несбалансированным питанием может возникать дефицит антиоксидантов. В этом случае можно дополнить рацион питания диетической добавкой Визилотон комплекс.

Витамин Е является антиоксидантом — так называемый витамин молодости и репродуктивности защищает мембраны клеток от окислительного повреждения, участвует в нейтрализации свободных радикалов. Витамин Е является антигипоксантом: он способен стабилизировать мембрану митохондрий и сэкономить потребление клетками кислорода. Витамин Е способствует укреплению защитных сил организма (обладает иммуномодулирующим эффектом).

Витамин С необходим для восстановления окисленного витамина E (радикал токоферола). Витамин С является одним из основных веществ человеческого рациона, который необходим для нормального функционирования костной и соединительной ткани. Витамин С также является антиоксидантом.

Цинк — природный активатор более 200 ферментов. Цинк способствует поддержанию здорового зрения. Он действует как антиоксидант с помощью сложных механизмов. Цинк входит в состав многих ферментов организма человека и является необходимым для метаболизма витамина E. Цинк также необходим для усвоения организмом витамина Е.

Медь играет важную роль в выведении свободных радикалов. Медь также необходима при приеме диетических добавок, содержащих цинк. Медь содержится в мясных субпродуктах, моллюсках, сухофруктах.

Каротиноиды лютеин и зеаксантин являются мощными антиоксидантами. Каротиноиды — это пигменты желтогорячего цвета, содержащиеся в плодах и овощах, особенно в темно-зеленых листовых овощах, например шпинате. Лютеин и зеаксантин являются ключевыми элементами системы защиты глаз от повреждений в результате окислительных процессов. Высокий уровень лютеина и зеаксантина находится в макуле, являющейся частью глаза, которая отвечает за центральное зрение и остроту зрения. Вместе лютеин и зеаксантин образуют макулярный пигмент. Каротиноиды отвечают за две важные функции глаза: 1) голубой светофильтр, который, наподобие внутренних солнечных очков, защищает глаза от негативного воздействия синей части спектра света; 2) являются мощными антиоксидантами. Любой яркий свет, особенно излучение компьютера или телевизора, разрушительно действуют на центральную область сетчатки глаза. Если эта часть сетчатки не защищена лютеином, со временем такая нагрузка становится причиной развития различной патологии органа зрения. Зеаксантин — в организме накапливается в сыворотке крови и в сетчатке глаза и значительно влияет на правильное функционирование органа зрения. Макула состоит из нервных клеток, ответственных за формирование изображения, поэтому зеаксантин влияет на остроту зрения, поглощая вредное ультрафиолетовое излучение, защищает глаза от фотохимического повреждения. Зеаксантин дополняет и усиливает действие лютеина. Взаимодействуя с лютеином в качестве антиоксиданта и нейтрализуя свободные радикалы в сетчатке глаза, зеаксантин, тем самым, предупреждает повреждение хрусталика глаза.

Лютеин:

защищает сетчатку глаза от агрессивного ультрафиолетового излучения;



обладает антиоксидантным свойством и уменьшает повреждение тканей глаза свободными радикалами;



улучшает остроту зрения и предупреждает возникновение так называемой куриной слепоты;



помогает тканям глаза переносить кислородную недостаточность;



укрепляет кровеносные сосуды глаза;



снижает негативные последствия профессиональной усталости глаз.



Зеаксантин:

устраняет симптомы усталости глаз;



способствует улучшению зрения;



улучшает способность видеть в темноте;



обволакивает тонкие капилляры сетчатки;



защищает желтое пятно (макулу) глаза от деградации.



Омега-3 незаменимые жирные кислоты: докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК). ДГК и ЭПК — полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к омега-3 жирным кислотам. Омега-3 кислоты — это незаменимые жирные кислоты, поступление которых необходимо с пищей или диетическими добавками в случае несбалансированной диеты. Омега-3 кислоты ускоряют метаболизм и заставляют органы нашего тела работать слаженно.

ДГК в очень высоких концентрациях находится в мембранах клеток сетчатки, соответственно, она необходима для нормального развития и функционирования глаз.

Серое вещество головного мозга содержит более 90% ДГК от состава всех полиненасыщенных жирных кислот. Истощение содержания ДГК в мозге может явиться причиной дефицита памяти, снижения когнитивных функций, способности к обучению.

Также ДГК в высоких концентрациях содержится в сперматозоидах, что делает их более функционально активными.

Потребление 400–500 мг/сут ЭПК + ДГК способствует снижению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Активные вещества Визилотон комплекса помогают преодолеть дефицит микроэлементов, который может быть связан с возрастными изменениями или вызван несбалансированным питанием (недостаточное содержание в рационе фруктов, овощей и рыбы). Несбалансированное питание является одним из факторов развития возрастных заболеваний глаз, например возрастной дегенерации макулы.

Длительное употребление витаминов и микроэлементов, входящих в состав Визилотон комплекс, снижают риск развития дегенеративных изменений в сетчатке.

Визилотон комплекс может использоваться в качестве диетической добавки к рациону питания: