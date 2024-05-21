Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТГастрогрин (Hastrohryn) Гастрогрин (Hastrohryn) (305223) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт, 550 мг Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Isha Agro Developers Форма выпуска Таблетки Дозировка 550 мг Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ