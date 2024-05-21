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Гастрогрин (Hastrohryn) (305223) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гастрогрин (Hastrohryn)
Цена в городе Киев
Без рецепта
60 шт, 550 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
550 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ