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Гинкго билоба плюс (305220) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гинкго билоба плюс
Цена в городе Киев
от 190,45 грн
Без рецепта
30 шт от 190,45 грн
В наличии в 16 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга