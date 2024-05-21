Глибофит (Glibofit) (305131) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 310,70 грн
Без рецепта
Производитель
Ananta Medicare
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
Глибофит инструкция по применению
Состав
- Экстракт листьев Джимнемы обыкновенной (Gymnema sylvestre) — 100 мг
- Экстракт плодов момордики (Momordica charantia) — 100 мг
- Экстракт листьев Азадирахты индийской (Azadirachta indica) — 80 мг
- Камеди Комифора (Commiphora mukul) — 50 мг
- Экстракт семян Сизигиум ямболан (Syzygium cumini) — 50 мг
- Мумие гималайский (Asphaltum) — 40 мг
- Корневище имбиря (Zingiber officinale) — 40 мг
- Семена Пажитник сенной (Trigonella foenum-graecum) — 35 мг
- Экстракт корневища Пикрорхизы курроа (Picrorhiza kurroa) — 30 мг
- Экстракт листьев Базилика (Ocimum sanctum) — 15 мг.
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, тальк, консервант натрия бензоат (Е 211).
Способ применения
Взрослым по 1 капсуле два раза в сутки перед приемом пищи, запить водой.
Форма выпуска
По 10 капсул в блистере, по 6 блистеров в упаковке.
Срок годности
3 года от даты изготовления.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 ° С.
|на 100 г
|на 1 капсулу (порцию)
|Энергетическая ценность продукта
|калорийность
|381,50 ккал (1594,67 кДж)
|2,320 ккал (9,698 кДж)
|Питательная ценность продукта
|белки
|18,00 г
|0,109 г
|жиры
|1,50 г
|0,009 г
|углеводы
|74,00 г
|0,450 г
* Расчет сделан на одну порцию. Во время приема согласно разделу «Способ применения» необходимы данные умножить соответственно дозировке.
Производитель
«Ананта Медикеар Лимитед», юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +911147050531;
адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.
от 310,70 грн
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