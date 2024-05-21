Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 ° С.

на 100 г на 1 капсулу (порцию) Энергетическая ценность продукта калорийность 381,50 ккал (1594,67 кДж) 2,320 ккал (9,698 кДж) Питательная ценность продукта белки 18,00 г 0,109 г жиры 1,50 г 0,009 г углеводы 74,00 г 0,450 г

* Расчет сделан на одну порцию. Во время приема согласно разделу «Способ применения» необходимы данные умножить соответственно дозировке.