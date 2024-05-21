Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обменаГлибофит (Glibofit)

Глибофит (Glibofit) (305131) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Глибофит (Glibofit)
Цена в городе Киев
от 310,70 грн
Без рецепта
60 шт от 310,70 грн
В наличии в 484 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена

Глибофит инструкция по применению

Состав

  • Экстракт листьев Джимнемы обыкновенной (Gymnema sylvestre) — 100 мг
  • Экстракт плодов момордики (Momordica charantia) — 100 мг
  • Экстракт листьев Азадирахты индийской (Azadirachta indica) — 80 мг
  • Камеди Комифора (Commiphora mukul) — 50 мг
  • Экстракт семян Сизигиум ямболан (Syzygium cumini) — 50 мг
  • Мумие гималайский (Asphaltum) — 40 мг
  • Корневище имбиря (Zingiber officinale) — 40 мг
  • Семена Пажитник сенной (Trigonella foenum-graecum) — 35 мг
  • Экстракт корневища Пикрорхизы курроа (Picrorhiza kurroa) — 30 мг
  • Экстракт листьев Базилика (Ocimum sanctum) — 15 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, тальк, консервант натрия бензоат (Е 211).

Способ применения

Взрослым по 1 капсуле два раза в сутки перед приемом пищи, запить водой.

Форма выпуска

По 10 капсул в блистере, по 6 блистеров в упаковке.

Срок годности

3 года от даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 ° С.

 на 100 гна 1 капсулу (порцию)
Энергетическая ценность продукта
калорийность381,50 ккал (1594,67 кДж)2,320 ккал (9,698 кДж)
Питательная ценность продукта
белки18,00 г0,109 г
жиры1,50 г0,009 г
углеводы74,00 г0,450 г

* Расчет сделан на одну порцию. Во время приема согласно разделу «Способ применения» необходимы данные умножить соответственно дозировке.

Производитель

«Ананта Медикеар Лимитед», юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +911147050531;

адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

Глибофит
Глибофит капсулы, №60
от 310,70 грн
В наличии в 484 аптеках
Цены в аптеках
Глибофит
Глибофит капсулы, №60
от 310,70 грн
Забронировать
Забронировать