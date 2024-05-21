Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаДетоксхилс (Detoxhils) Детоксхилс (Detoxhils) (305083) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 400,70 грн Без рецепта 30 шт от 400,70 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Isha Agro Developers Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма