Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки — иммуномодуляторыБекант (Becant) Бекант (Becant) (305078) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 270,00 грн Без рецепта 30 шт от 270,00 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Grand Medical Poland Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 4.1. Диетические добавки — иммуномодуляторы