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Гинкговит (Ginkgovit) (305063) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гинкговит (Ginkgovit)
Цена в городе Киев
от 283,10 грн
Без рецепта
30 шт от 283,10 грн
В наличии в 3 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного