Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепанекс (Gepanex)

Гепанекс (Gepanex) (305062) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Гепанекс (Gepanex)
Цена в городе Киев
от 220,32 грн
Без рецепта
30 шт от 220,32 грн
В наличии в 299 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря