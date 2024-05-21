Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАделив (Adeliv) Аделив (Adeliv) (305059) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 850,68 грн Без рецепта 30 шт от 850,68 грн В наличии в 273 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Solefarm Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря