Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железыXL-здоровье простате (XL- health for prostate) XL-здоровье простате (XL- health for prostate) (305058) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 146,63 грн Без рецепта 30 шт, 500 мг от 146,63 грн В наличии в 7 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Гринвуд Форма выпуска Капсулы Дозировка 500 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 10.2. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железы