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XL-здоровье простате (XL- health for prostate) (305058) - инструкция по применению Диетические добавки

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XL-здоровье простате (XL- health for prostate)
Цена в городе Киев
от 146,63 грн
Без рецепта
30 шт, 500 мг от 146,63 грн
В наличии в 7 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
10.2. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска заболеваний предстательной железы