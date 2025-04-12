Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие очищению кишечника
Жидкий каштан худеем с витаминами (Liquid chestnut grow thin with vitamins)
Цены в
Киев
от
265,50
грн
в 10 аптеках
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Характеристики
Производитель
Гринвуд
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
9.1. Диетические добавки, способствующие очищению кишечника
Цены в
Киев
от
265,50
грн
в 10 аптеках
Найти в аптеках
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