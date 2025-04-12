Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие очищению кишечника
Жидкий каштан супер очищение (Liquid chestnut super cleansing)
Цены в
Киев
от
273,00
грн
в 296 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Гринвуд
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
300 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
9.1. Диетические добавки, способствующие очищению кишечника
Цены в
Киев
от
273,00
грн
в 296 аптеках
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню