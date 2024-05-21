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Дека лор (Deca lor) (305046) - инструкция по применению Диетические добавки

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Дека лор (Deca lor)
Цена в городе Киев
от 36,00 грн
Без рецепта
20 шт, 950 мг от 36,00 грн
В наличии в 13 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
950 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания