Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик Фрут энерджи (Bar Fruit energy) Батончик Фрут энерджи (Bar Fruit energy) (305020) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 15,18 грн Без рецепта 1 шт от 15,18 грн 1 шт от 14,54 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +2 В наличии в 33 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 30 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия