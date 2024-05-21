Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик Фрут энерджи (Bar Fruit energy)

Батончик Фрут энерджи (Bar Fruit energy) (305020) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Батончик Фрут энерджи (Bar Fruit energy)
Цена в городе Киев
от 15,18 грн
Без рецепта
1 шт от 15,18 грн 1 шт от 14,54 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
Больше
+2
В наличии в 33 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Вес
30 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия