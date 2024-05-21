Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияГербалор (Gerbalor) Гербалор (Gerbalor) (305011) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 92,50 грн Без рецепта 16 шт, 3,5 г от 92,50 грн В наличии в 478 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Polpharma Форма выпуска Пастилки Дозировка 3,5 г Количество штук в упаковке 16 шт. Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания