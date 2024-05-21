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Гербалор (Gerbalor) (305011) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гербалор (Gerbalor)
Цена в городе Киев
от 92,50 грн
Без рецепта
16 шт, 3,5 г от 92,50 грн
В наличии в 478 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Пастилки
Дозировка
3,5 г
Количество штук в упаковке
16 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания