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Биовитон (Bioviton) (305010) - инструкция по применению Диетические добавки

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Биовитон (Bioviton)
Цена в городе Киев
от 224,79 грн
Без рецепта
30 шт от 224,79 грн
В наличии в 6 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов