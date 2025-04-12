Киев
О товаре
Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Весовой баланс-формула коррекции веса (Weight balance)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,4 г
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню