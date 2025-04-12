Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме

Весовой баланс-формула коррекции веса (Weight balance)

ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ВЕСОВОЙ БАЛАНС - ФОРМУЛА КОРРЕКЦИИ ВЕСА" таблетки 0,4 г банка №90
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,4 г
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки