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Балансид (Balansid) (304891) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Балансид (Balansid)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт, 500 мг Нет в наличии 30 шт, 150 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов