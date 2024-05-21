Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовБалансид (Balansid) Балансид (Balansid) (304891) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт, 500 мг Нет в наличии 30 шт, 150 мг Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Naari PTE. Limited Форма выпуска Капсулы Дозировка 500 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов