Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов

Променсил менопауза форте (Promensil menopause forte)

PROMENSIL MENOPAUSE DOUBLE STRENGTH/FORTE таблетки №30
Цены в Киев
от 1049,00 грн
в 12 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
PharmaCare (Europe)
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки