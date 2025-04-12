Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов
Променсил менопауза форте (Promensil menopause forte)
Цены в
Киев
от
1049,00
грн
в 12 аптеках
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Характеристики
Производитель
PharmaCare (Europe)
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов
Цены в
Киев
от
1049,00
грн
в 12 аптеках
Найти в аптеках
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