Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТГастроцид (Gastrocid) Гастроцид (Gastrocid) (304839) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Астрафарм Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.6. Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ