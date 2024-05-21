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Гастроцид (Gastrocid) (304839) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гастроцид (Gastrocid)
Цена в городе Киев
Без рецепта
20 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.6. Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ