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Витатон мультиомега (Vitaton multiomega) (304813) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витатон мультиомега (Vitaton multiomega)
Цена в городе Киев
от 262,73 грн
Без рецепта
1 шт от 262,73 грн 1 шт от 406,76 грн
В наличии в 611 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
165 мл
Диетические добавки
2.4. Диетические добавки — источники жирных кислот