Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотВитатон мультиомега (Vitaton multiomega) Витатон мультиомега (Vitaton multiomega) (304813) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 262,73 грн Без рецепта 1 шт от 262,73 грн 1 шт от 406,76 грн В наличии в 611 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Newtone Pharma Limited Форма выпуска Сироп Объем 165 мл Диетические добавки 2.4. Диетические добавки — источники жирных кислот