ВОРМИЛ ФИТО (VORMIL PHYTO) (304766) - инструкция по применению Диетические добавки
ВОРМИЛ ФИТО инструкция по применению
Характеристика
Вормил Фито — это растительный комплекс, который способствует снижению интоксикации, вызванной глистной инвазией. Содержит 13 растительных компонентов, 8 из которых проявляют антигельминтное действие. Вормил Фито способствует восстановлению слизистой оболочки кишечника при гельминтозах, поддержанию нормальной функции органов пищеварения, общему укреплению организма.
Действие оздоровительного комплекса Вормил Фито обусловлено совокупностью эффектов его компонентов, которые действуют одновременно.
Малотус филиппинский (Mallotus philippynensis) — широко используется в традиционной и народной медицине при лечении паразитарных инфекций ЖКТ и кожи. Как глистогонное средство эффективно при лечении пациентов с фасциолезом — гельминтозом, который протекает с поражением гепатобилиарной системы и характеризуется длительным хроническим течением. Обладает также антиоксидантными свойствами.
Эмбелия смородиновая (Embelia ribes) — способствует улучшению работы пищеварительной системы и уменьшению выраженности метеоризма, газообразной отрыжки и запора. Проявляет антигельминтные свойства.
Бутея односемянная (Butea frondosa) — цветы чаще всего используются в традиционной медицине для лечения при гепатитах различной этиологии. Благодаря противовоспалительным свойствам применяют также при лечении цистита, артрита. Спиртовой экстракт цветков обладает возбуждающей способностью. Семена дерева проявляют антигельминтное и слабительное свойства.
Кассия трубчатая (Cassia fistula) — в течение многих лет находит применение при лечении запоров, желудочно-кишечных нарушений, таких как колики, метеоризм, язвы различных отделов желудка и кишечника. Обладает антигельминтным свойством.
Сыть округлая (Cyperus rotundus) — способствует заживлению ран. Является стимулятором аппетита, улучшает пищеварение.
Псоралея лещинолистная (Psoralea corylifolia) — используется для улучшения аппетита, уменьшения выраженности симптомов дисфункции желудка, при диареи, дизентерии, газах и глистах.
Сельдерей (Apium graveolens) — использовался в качестве глистогонного средства, обладает спазмолитическим, ветрогонным, мочегонным, слабительным, седативным, стимулирующим и тонизирующим свойствами.
Гардения гуммифера (Gardenia gummifera) — обладает противоглистным свойством, также ей присущ антибактериальный эффект, благодаря чему она используется при различных инфекциях и для лечения ран. Растение проявляет противовоспалительное и обезболивающее свойства. Нормализует процессы пищеварения и улучшает перистальтику кишечника.
Тмин обыкновенный (Carum carvi) — обладает антигистаминным, антисептическим, спазмолитическим, слабительным и глистогонным свойством.
Райтия антидизентерийная (Holarrhena antidysenterica) — известная под названием «курчи» в Индии; семена курчи обладают антибактериальными свойствами; используется при кишечных паразитарных инфекциях.
Гранат обыкновенный (Punica granatum) — используется для лечения ангины, кашля, инфекций мочевыводящих путей, органов пищеварения, заболеваний кожи, артрита и как глистогонное средство. Также обладает антиоксидантными свойствами, которые в 3 раза более выражены, чем у красного вина и зеленого чая.
Куркума длинная (Curcuma longa) — благодаря антиоксидантным, гепатопротекторным, противовоспалительным, антимикробным свойствам многие века используется в медицине. Экстракты куркумы обладают более выраженными антиоксидантными свойствами, чем витамины С и Е.
Эмблика лекарственная (Emblica officinalis) — проявляет антиоксидантные и адаптационные свойства. Содержит большое количество витамина С в натуральной форме (в 30 раз больше, чем апельсины), минералов, аминокислот и пектина; ускоряет процесс регенерации клеток.
Рекомендации по употреблению
Вормил Фито может быть рекомендован врачом в качестве добавки к рациону питания, как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения с антиоксидантными свойствами с целью поддержания нормальной функции органов пищеварения, в частности желчного пузыря, желчевыводящих путей и кишечника, способствует снижению интоксикации организма, вызванной глистной инвазией и общему укреплению организма. Перед использованием проконсультироваться с врачом.
Способ употребления и дозы
Капсулы.
|Возраст
|Периоды приема капсул
|1—14-й день
|15–24-й день
|25–30-й день
|6–12 лет
|По 1 капсуле 2 раза в сутки
|Перерыв
|По 1 капсуле 2 раза в сутки
|Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет
|По 1 капсуле 3 раза в сутки
|Перерыв
|По 1 капсуле 3 раза в сутки
Сироп
Употреблять за 30–60 мин до еды. Дети в возрасте 6–12 лет — на курс необходимо 40 капсул. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет — на курс необходимо 60 капсул. В дальнейшем — 1 раз в неделю, употреблять взрослым по 3 капсулы (или 2 капсулы для детей) в течение 1–2 мес или по назначению врача. Рекомендуется употреблять через 1 ч после употребления любого другого продукта. По рекомендации врача курсы можно повторять.
|Возраст
|Периоды приема сиропа
|1—14-й день
|15–24-й день
|25–30-й день
|3 года
|2,5 мл × 2 раза в сутки
|Перерыв
|2,5 мл 2 раза в сутки
|4—6 лет
|5 мл 2 раза в сутки
|Перерыв
|5 мл 2 раза в сутки
|7—12 лет
|10 мл 2 раза в сутки
|Перерыв
|10 мл 2 раза в сутки
|Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет
|10 мл 3 раза в сутки
|Перерыв
|10 мл 3 раза в сутки
Продолжительность употребления: 1 мес (с перерывом) или по назначению врача. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом. Рекомендуется использовать через 1 ч после употребления любого другого продукта.
Особые указания
предосторожности при употреблении: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период кормления грудью, возраст до 3 лет. Пожилые люди или любое лицо с любым заболеванием перед употреблением этого продукта должны советоваться с врачом. Не использовать как заменитель полноценного и сбалансированного питания! Не превышать рекомендуемую суточную дозу!
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. Не употреблять после истечения срока годности. Срок хранения: 36 мес.