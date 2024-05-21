Вормил Фито может быть рекомендован врачом в качестве добавки к рациону питания, как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения с антиоксидантными свойствами с целью поддержания нормальной функции органов пищеварения, в частности желчного пузыря, желчевыводящих путей и кишечника, способствует снижению интоксикации организма, вызванной глистной инвазией и общему укреплению организма. Перед использованием проконсультироваться с врачом.

Способ употребления и дозы

Капсулы .



Возраст Периоды приема капсул 1—14-й день 15–24-й день 25–30-й день 6–12 лет По 1 капсуле 2 раза в сутки Перерыв По 1 капсуле 2 раза в сутки Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет По 1 капсуле 3 раза в сутки Перерыв По 1 капсуле 3 раза в сутки

Сироп

Употреблять за 30–60 мин до еды. Дети в возрасте 6–12 лет — на курс необходимо 40 капсул. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет — на курс необходимо 60 капсул. В дальнейшем — 1 раз в неделю, употреблять взрослым по 3 капсулы (или 2 капсулы для детей) в течение 1–2 мес или по назначению врача. Рекомендуется употреблять через 1 ч после употребления любого другого продукта. По рекомендации врача курсы можно повторять.



Возраст Периоды приема сиропа 1—14-й день 15–24-й день 25–30-й день 3 года 2,5 мл × 2 раза в сутки Перерыв 2,5 мл 2 раза в сутки 4—6 лет 5 мл 2 раза в сутки Перерыв 5 мл 2 раза в сутки 7—12 лет 10 мл 2 раза в сутки Перерыв 10 мл 2 раза в сутки Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет 10 мл 3 раза в сутки Перерыв 10 мл 3 раза в сутки

Продолжительность употребления: 1 мес (с перерывом) или по назначению врача. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом. Рекомендуется использовать через 1 ч после употребления любого другого продукта.