Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТГастролакт (Gastrolakt) Гастролакт (Gastrolakt) (304756) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 119,00 грн Без рецепта 30 шт от 119,00 грн В наличии в 392 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Pharmascience Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ