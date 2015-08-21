АТЕРОФИТОН состоит из 14 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых направлено на нормализацию липидного обмена, снижение уровня холестерина в крови, укрепление стенок сосудов и улучшение текучести крови, что, в свою очередь, снижает риск развития инфарктов и инсультов.

Комплекс БАВ (флавоноиды — рутин, фенольные гликозиды — арбутин, тритерпеновые соединения — эсцин, и другие), содержащиеся в данных растениях, благоприятно воздействуют на состояние сосудистой системы.

Лекарственные растения в составе АТЕРОФИТОН обладают гипохолестеринемическими, седативными, гипотензивными, антикоагулянтными, общеукрепляющими свойствами.