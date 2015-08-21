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Атерофитон (Aterofiton) (304750) - инструкция по применению Диетические добавки

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Атерофитон (Aterofiton)
Цена в городе Киев
от 266,49 грн
Без рецепта
60 шт, 0,85 г от 266,49 грн
В наличии в 11 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,85 г
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
10.6. Диетические добавки, влияющие на потенцию, сексуальное влечение и функциональную активность половых гормонов
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/38019 от 21.08.2015

Атерофитон инструкция по применению

Состав

цветки гречихи посевной — 85 мг,

листья грабной травы (барвинка малого) — 85 мг,

листья брусники — 85 мг,

плоды шиповника — 85 мг,

листья березы — 85 мг,

кора крушины — 50 мг,

хвоя сосны — 50 мг,

цветки боярышника — 43 мг,

корневища с корнями левзеи — 43 мг,

трава донника лекарственного — 43 мг,

семена каштана конского — 43 мг,

листья мяты перечной — 43 мг,

трава хвоща полевого — 43 мг,

столбики с рыльцами кукурузы — 43 мг;

вспомогательные вещества:

кальция стеарат — 8 мг,

гидроксипропилметилцеллюлоза — 8 мг,

лактоза — 8 мг.

Фармакологические свойства

АТЕРОФИТОН состоит из 14 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых направлено на нормализацию липидного обмена, снижение уровня холестерина в крови, укрепление стенок сосудов и улучшение текучести крови, что, в свою очередь, снижает риск развития инфарктов и инсультов.

Комплекс БАВ (флавоноиды — рутин, фенольные гликозиды — арбутин, тритерпеновые соединения — эсцин, и другие), содержащиеся в данных растениях, благоприятно воздействуют на состояние сосудистой системы.

Лекарственные растения в составе АТЕРОФИТОН обладают гипохолестеринемическими, седативными, гипотензивными, антикоагулянтными, общеукрепляющими свойствами.

Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/ провитамины: Е, D, C, B5, B2, B4, B1, K, P, каротин, макро- и микроэлементы: Ca, Mg, K, Fe, Na, P, Mn, Cu, Zn, I, F, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, Ba, Ni.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 2 таблетки 2 раза в день, за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу повышают до максимальной — 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения — 4–6 недель. При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед применением необходима консультация с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, беременные, женщины в период лактации.

Атерофитон
Атерофитон таблетки 0,85 г, №60
от 266,49 грн
В наличии в 11 аптеках
Цены в аптеках
Атерофитон
Атерофитон таблетки 0,85 г, №60
от 266,49 грн
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