Атерофитон (Aterofiton) (304750) - инструкция по применению Диетические добавки
Атерофитон инструкция по применению
Состав
цветки гречихи посевной — 85 мг,
листья грабной травы (барвинка малого) — 85 мг,
листья брусники — 85 мг,
плоды шиповника — 85 мг,
листья березы — 85 мг,
кора крушины — 50 мг,
хвоя сосны — 50 мг,
цветки боярышника — 43 мг,
корневища с корнями левзеи — 43 мг,
трава донника лекарственного — 43 мг,
семена каштана конского — 43 мг,
листья мяты перечной — 43 мг,
трава хвоща полевого — 43 мг,
столбики с рыльцами кукурузы — 43 мг;
вспомогательные вещества:
кальция стеарат — 8 мг,
гидроксипропилметилцеллюлоза — 8 мг,
лактоза — 8 мг.
Фармакологические свойства
АТЕРОФИТОН состоит из 14 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых направлено на нормализацию липидного обмена, снижение уровня холестерина в крови, укрепление стенок сосудов и улучшение текучести крови, что, в свою очередь, снижает риск развития инфарктов и инсультов.
Комплекс БАВ (флавоноиды — рутин, фенольные гликозиды — арбутин, тритерпеновые соединения — эсцин, и другие), содержащиеся в данных растениях, благоприятно воздействуют на состояние сосудистой системы.
Лекарственные растения в составе АТЕРОФИТОН обладают гипохолестеринемическими, седативными, гипотензивными, антикоагулянтными, общеукрепляющими свойствами.
Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/ провитамины: Е, D, C, B5, B2, B4, B1, K, P, каротин, макро- и микроэлементы: Ca, Mg, K, Fe, Na, P, Mn, Cu, Zn, I, F, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, Ba, Ni.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 2 таблетки 2 раза в день, за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу повышают до максимальной — 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения — 4–6 недель. При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед применением необходима консультация с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, беременные, женщины в период лактации.