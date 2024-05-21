Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАгарик бразильский (Agarik)

Агарик бразильский (Agarik) (304685) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Агарик бразильский (Agarik)
Цена в городе Киев
от 257,60 грн
Без рецепта
1 шт от 257,60 грн
В наличии в 6 аптеках других городов
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капли
Объем
100 мл
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия