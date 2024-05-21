Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАгарик бразильский (Agarik) Агарик бразильский (Agarik) (304685) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 257,60 грн Без рецепта 1 шт от 257,60 грн В наличии в 6 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фитобиотехнологии Форма выпуска Капли Объем 100 мл Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия