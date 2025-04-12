Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме

Диетон (Dieton)

Диетон капсулы №30
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Актив-Фарм
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки