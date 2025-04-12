Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Жидкий каштан супер форте (Liquid chestnut super forte)
Цены в
Киев
от
314,82
грн
в 287 аптеках
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Характеристики
Производитель
Гринвуд
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Цены в
Киев
от
314,82
грн
в 287 аптеках
Найти в аптеках
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