Диетические добавкиДиетические добавки к пище для лиц, контролирующих массу телаДиетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организмеXXL-супер комплекс (XXL-super complex) XXL-супер комплекс (XXL-super complex) (304632) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 297,69 грн Без рецепта 64 шт от 297,69 грн В наличии в 11 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Гринвуд Форма выпуска Комплекс Количество штук в упаковке 64 шт. Диетические добавки 9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме