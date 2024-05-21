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XXL-супер комплекс (XXL-super complex) (304632) - инструкция по применению Диетические добавки

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XXL-супер комплекс (XXL-super complex)
Цена в городе Киев
от 297,69 грн
Без рецепта
64 шт от 297,69 грн
В наличии в 11 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Комплекс
Количество штук в упаковке
64 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме