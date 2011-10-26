Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотБарсучий жир с витаминным комплексом (Badger fat with a vitamin complex) Барсучий жир с витаминным комплексом (Badger fat with a vitamin complex) (304615) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 148,82 грн Без рецепта 1 шт от 148,82 грн 1 шт от 63,60 грн 60 шт, 0,3 г от 113,60 грн 60 шт, 0,5 г от 123,96 грн Больше +1 В наличии в 42 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Экосвит Ойл Объем 100 мл Диетические добавки 2.4. Диетические добавки — источники жирных кислот 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания