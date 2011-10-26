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Барсучий жир с витаминным комплексом (Badger fat with a vitamin complex) (304615) - инструкция по применению Диетические добавки

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Барсучий жир с витаминным комплексом (Badger fat with a vitamin complex)
Цена в городе Киев
от 148,82 грн
Без рецепта
1 шт от 148,82 грн 1 шт от 63,60 грн 60 шт, 0,3 г от 113,60 грн 60 шт, 0,5 г от 123,96 грн
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В наличии в 42 аптеках
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Объем
100 мл
Диетические добавки
2.4. Диетические добавки — источники жирных кислот 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания